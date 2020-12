La società U.S. Viterbese 1908 comunica che l’ultima sessione di tamponi effettuati allo stadio “Enrico Rocchi” dall’azienda predisposta ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra. Permane, quindi, una persona positiva all’interno del gruppo che ora si trova in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico.

Foto: sito ufficiale Viterbese