Visite mediche ultimate per Castellanos. In serata raggiungerà i compagni ad Auronzo di Cadore

Valentin Castellanos si appresta a diventare un nuovo attaccante a disposizione di Maurizio Sarri. Il centravanti argentino ha svolto questa mattina le visite mediche nella clinica di riferimento biancoceleste. E si prepara a raggiungere in serata i compagni ad Auronzo di Cadore. “El Taty” è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in biancoceleste, reduce da una stagione condita da 14 gol in Liga con la maglia del Girona. Indimenticabile il poker contro il Real Madrid.