Visite mediche concluse per Vlahovic: è atteso in sede per la firma

Dusan Vlahovic ha concluso le visite mediche con la Juventus, al JMedical. Il centravanti serbo, in arrivo dalla Fiorentina per 75 milioni di euro, è atteso a breve nella sede bianconera per la firma del suo nuovo contratto che lo legherà alla Juve fino al 2026, con opzione per la stagione successiva.

Foto: Twitter Juve