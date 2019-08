Visite completate per Perisic al Bayern: la foto all’uscita dall’ospedale

Ivan Perisic ha già svolto le visite mediche per conto del Bayern Monaco. Arrivato alle 11.40 presso l’ospedale Barmherzige Brüder, l’ala dell’Inter è stata poi immortalata all’uscita dall’edificio, quando ha anche confermato alla Bild: “Sì, ho appena fatto le visite mediche“. Prestito oneroso a 5 milioni e diritto di riscatto a 20. Dopo aver spinto per Sané senza riuscire a chiudere il colpo (anche per via dell’infortunio nel quale il giocatore del City è incappato) il Bayern farà di Perisic l’erede di Ribery sulla corsia mancina d’attacco.

Foto: Bild