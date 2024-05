Vis Pesaro, bombe carta nella notte sotto l’hotel

I giocatori della Vis Pesaro hanno trascorso una nottata tutt’altro che tranquilla. La squadra di Simone Banchieri, affronterà oggi alle 18 la Recanatese in trasferta per la gara di andata del playout. Questo il comunicato ufficiale dei biancorossi: ”Attimi di paura nella notte al ritiro della Vis Pesaro a Recanati. Sotto le finestre dell’hotel alcuni individui, identificabili come tifosi avversari, hanno lanciato bombe carta (ore 2.30, 3.30, 4.30 e 5.15) che hanno compromesso il regolare riposo di squadra e staff prima di una partita così importante. Un atto che non ha nulla a che vedere con i valori dello sport che perseguiamo come Vis Pesaro”.

Foto: Facebook Vis Pesaro