Virtus Francavilla, due positivi al Covid: allenamenti individuali. La nota

Brutte notizie in casa Virtus Francavilla, che alla ripresa dell’attività conta due positività al Covid; motivo per il quale gli allenamenti saranno svolti in forma individuale.

Ecco la nota degli abruzzesi:

“Virtus Francavilla Calcio comunica di aver riscontrato due casi di positività al Covid-19 appartenenti al gruppo squadra, verificatesi nel periodo della sosta natalizia e presso le rispettive residenze.

Nella giornata di ieri sono stati eseguiti test molecolari e sierologici che non hanno riscontrato nessuna nuova positività. Il gruppo squadra proseguirà con gli allenamenti individuali nel rispetto del protocollo anti-Covid 19″.

Foto: Facebook Virtus Francavilla