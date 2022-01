Virtus Entella, un nuovo positivo al Covid. La nota del club

In casa Virtus Entella emerge un secondo caso di Covid nel gruppo squadra: soggetto immediatamente isolato, e non entrato a contatto con gli altri membri del club.

Ecco la nota dei liguri: “La Virtus Entella comunica che ieri nei test precedenti la ripresa degli allenamenti e prima di qualsiasi contatto interno è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 di un membro del gruppo squadra, che è stato posto in isolamento.

La società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc”.

Foto: Logo Entella