Virtus Entella, un dirigente positivo al Coronavirus. Il comunicato

La Virtus Entella comunica che un dirigente della società è risultato positivo al Coronavirus. “La società – si legge nella nota ufficiale – sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa. Le sue condizioni sono buone e non ha più febbre. Non è stato necessario il ricovero”.

