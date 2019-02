Virtus Entella, torna in rosa De Luca. Il comunicato

“La Virtus Entella comunica che il calciatore Giuseppe De Luca, già tesserato con il nostro club, si allenerà da domani agli ordini di mister Boscaglia e sarà a disposizione del tecnico”. Con questo comunicato ufficiale, l’Entella fa sapere che Giuseppe De Luca rientra in rosa. L’attaccante, tornato a Chiavari a gennaio dopo l’esperienza al Cluj, sembrava destinato all’Ascoli ma il trasferimento non si è concretizzato per alcuni problemi sul tesseramento, come raccontato. E così l’Entella ha ha deciso di reintegrarlo: da domani De Luca si allenerà agli ordini di mister Boscaglia.

Foto: sito ufficiale Entella