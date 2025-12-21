Virtus Entella-Sudtirol, le formazioni ufficiali
21/12/2025 | 14:20:18
Alle 15, la sfida in Serie B tra Virtus Entella e Sudtirol
Queste le formazioni ufficiali:
ENTELLA: Colombi S., Bariti D., Debenedetti A., Franzoni A., Guiu B., Karic N., Marconi I., Mezzoni F., Nichetti M., Parodi L., Tiritiello A.. A disposizione: Allenatore: Chiappella A..
SüDTIROL: Adamonis M., Casiraghi D., El Kaouakibi H., Kofler R., Martini J., Merkaj S., Molina S., Pecorino E., Tait F., Veseli F., Zedadka K. Allenatore: Castori