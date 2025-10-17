TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Virtus Entella-Sampdoria, le formazioni ufficiali

17/10/2025 | 20:02:40

article-post

Alle 20.30 riparte il calcio italiano dopo la sosta per le Nazionali con l’anticipo di Serie B, il derby tra Virtus Entella e Sampdoria.

Queste le formazioni ufficiali:

Virtus Entella (3-4-1-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Nichetti, Karic, Di Mario; Franzoni; Fumagalli, Debenedetti. Allenatore Chiappella.

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti, Riccio, Hadzikadunic, Giordano; Depaoli, Abildgaard, Bellemo, Venuti; Henderson, Cherubini; Coda. Allenatore: Donati.

Foto: logo Serie B