Virtus Entella, Benali si presenta: “Avevo bisogno di una nuova sfida”

02/08/2025 | 00:25:36

La Virtus Entella ha ufficializzato Banali. Queste le sue parole al sito del club: “Sono contentissimo di essere qui. Ringrazio l’Entella per questa opportunità. Ho seguito il percorso della squadra lo scorso anno e, non appena è arrivata la chiamata, ho subito spinto per venire a Chiavari.

Ho tantissimi stimoli, ogni anno cerco sempre di dimostrare il mio valore, di essere all’altezza della categoria e di aiutare la squadra per cui gioco. Sono qui per mettere la mia esperienza a disposizione dei compagni, cercando di dare il massimo sia dentro che fuori dal campo.

È certamente una sfida nuova per me, forse un po’ diversa dalle ultime, ma assolutamente bella e stimolante. Voglio dimostrare il mio valore”.

Foto: facebook Entella