Harry Maguire, difensore della nazionale inglese, ha raccontato ai microfoni di The Sun la disavventura vissuta dal padre il giorno della finale tra Italia e Inghilterra. Ecco un estratto dell’intervista:

“Mio padre era nella calca, alla fine sono contento che i miei figli non siano andati alla partita. È stato spaventoso, ha detto di aver avuto paura e non auguro a nessuno di vivere quello che ha vissuto lui prima di una partita di calcio. Ho visto molti video, poi ho parlato con mio padre e con la mia famiglia. Sono stati lui e il mio agente a soffrire di più. Successivamente mio padre ha avuto anche problemi di respirazione a causa di alcune costole rotte, ma non è uno che si lamenta e quindi è andato comunque avanti”.

“Wembley resta un posto fantastico, una casa eccezionale e i tifosi sono stati incredibili, a parte poche eccezioni. Dobbiamo imparare e lo faremo, sarebbe bellissimo giocare in questo stadio i Mondiali. Spero che quanto successo sia da insegnamento e che non accada di nuovo. Papà continuerà a supportarmi e a venire alle partite, ma sarà più consapevole di quel che può accadere intorno. Dovremmo esserlo tutti e imparare da ciò. Le cose potevano andare molto peggio, ma ora è importante accertarsi che tutto questo non succeda più”.