Violenti scontri tra tifosi del Genoa vicino Marassi. Una cinquantina di persone coinvolte, diversi i feriti

Come riporta il Secolo XIX, e altre fonti liguri, ci sono stati violentissimi scontri a Genova, vicino Marassi che hanno visto coinvolti vari gruppi di tifosi del Genoa dopo la gara con il Perugia.

Il primo bilancio parla di almeno cinque persone finite in ospedale, tutte denunciate, ma il numero delle persone coinvolte è molto più alto e di certo gli ultrà che saranno identificati e denunciati è destinato a lievitare nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Circa una cinquantina di persone coinvolte. I motivi degli scontri potrebbero essere diversi: primo fra tutti alcuni screzi ripetuti nella gradinata Nord. In ballo ci sarebbe l’occupazione dei posti più ambiti nel Ferraris. Ma non sono da escludere motivi politici.

Agli scontri avrebbero preso parte anche altri ultrà giunti da altre parti d’Italia e anche da Marsiglia, in Francia.

Foto: sito comune Genova