Viola torna a disposizione di Mihajlovic. Nessuna lesione riportata

Dopo la non convocazione per il match casalingo del Bologna contro l’Empoli, a causa di un infortunio alla coscia sinistra, Nicolas Viola si è sottoposto agli esami strumentali. Nel comunicato ufficiale diramato dalla società rossublu, si legge: “Gli esami cui è stato sottoposto Nicolas Viola hanno escluso lesioni.” Per cui il calciatore tornerà a disposizione entro poco, di Sinisa Mihajlovic.

FOTO: Twitter Bologna