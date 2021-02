Viola: “Periodo negativo alle spalle, forse ancora non ci rendiamo conto della nostra forza”

Il centrocampista del Benevento Nicholas Viola ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pari col Bologna: “Abbiamo messo alle spalle il periodo negativo, non era assolutamente semplice affrontare il Bologna e portare a casa un risultato positivo. Ci siamo ritrovati in svantaggio dopo nemmeno un minuto, ma la squadra ha un grande carattere e, forse, non si rende nemmeno conto ancora di quanto sia forte. In attacco abbiamo gente come Caprari, Insigne e Iago Falque, sono convinto che possiamo toglierci un sacco di soddisfazioni anche conto squadre più forti della nostra. Non siamo ancora salvi, ma la strada intrapresa è quella giusta. Sono felice per il mio gol, soprattutto perchè ci consente di aggiungere un punto alla classifica e mantenere un certo vantaggio sulla terzultima”.