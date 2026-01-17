Viola Park: sogno ed eredità di Commisso

17/01/2026 | 08:28:46

Il Viola Park rappresenta uno dei progetti più ambiziosi nella storia della Fiorentina e un punto di riferimento nel panorama calcistico europeo. Fortemente voluto dal presidente Rocco Commisso, il centro sportivo nasce con l’obiettivo di dare al club una struttura di proprietà all’altezza della sua tradizione e delle sue ambizioni guardando al futuro.

Situato a Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze, il Viola Park si estende su circa 31 ettari ed è il più grande centro sportivo d’Europa. Al suo interno ospita oltre agli uffici, 10 campi da gioco, strutture all’avanguardia per allenamenti, recupero e medicina sportiva, oltre agli spazi dedicati alla prima squadra maschile, alla squadra femminile e al settore giovanile.

Inaugurato ufficialmente nel 2023, il complesso è stato realizzato con un investimento di circa 120 milioni di euro, a testimonianza della volontà di costruire un progetto solido, duraturo e orientato alla crescita dei giovani talenti. Oggi il Viola Park non è solo un centro sportivo, ma il cuore pulsante della Fiorentina: un simbolo di identità, visione e futuro tinto di viola pensato da un Presidente che guardava oltre.

Foto: sito Fiorentina