Viola Park, scoperta una antichissima necropoli durante i lavori di scavo nel sottosuolo

Incredibile scoperta archeologica rinvenuta a Firenze, per la precisione a Bagno a Ripoli, dove è stato costruto, il nuovo centro sportivo della Fiorentina, il Viola Park. Stando a quanto si apprende dal quotidiano La Nazione, infatti, durante i lavori per la costruzione del funzionale e moderno centro di allenamento della Fiorentina sono state rinvenute una fattoria romana, una strada ed una necropoli antichissma con quasi 170 tombe. Come spiegato, si tratta di una civiltà la cui esistenza risale addirittura prima degli etruschi, la popolazione dei villanoviani.

Una scoperta importantissima che fa capire come l’Italia sia ricchissima di incredivbili reperti archeologici in ogni dove.

Foto: twitter Fiorentina