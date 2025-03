Viola lancia il Cagliari: è 1-0 all’intervallo sul Genoa

Il Cagliari è in vantaggio sul Genoa a fine primo tempo dell’anticipo del venerdì della 28a giornata di Serie A. Cagliari avanti grazie al gran lavoro di Piccoli su un pallone in verticale: controllo, difesa e assist per Nicolas Viola al 18′. Quest’ultimo calcia a incrociare e batte Leali per l’1-0. Cagliari che si era anche visto annullare un gol per fuorigioco di Piccoli e aveva colpito un palo su calcio di punizione di Coman.

Foto sito Cagliari