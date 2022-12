Vinicius: “Vogliamo ballare fino alla finale. Un forte abbraccio per Pelé, questa vittoria è sua”

Il Brasile stende la Corea del Sud e vola ai quarti di finale della Coppa del Mondo dove troverà la Croazia. Intervenuto ai microfoni di Tv Globo, Vinicius Jr ha così parlato del successo della Seleçao: “Col passare del tempo siamo cresciuti nella competizione. Ogni partita che passa siamo più fiduciosi e in sintonia. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che ti concede spazio e quando ci danno spazio è molto difficile per l’avversario. Abbiamo un sacco di mosse e personalità per fare un grande gioco. Il miglior palcoscenico per rispondere a chi critica per il ballo? Che possiamo continuare a ballare fino alla finale. E mando un forte abbraccio a Pelé, che ha bisogno di forza. Questa vittoria va a lui, che può uscire da questa situazione e che possiamo essere campioni per lui”.

Foto: Instagram Brasile