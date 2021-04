VINICIUS, UNA CLASSE REAL

Una nuova rinascita per Vinicius Junior. L’esterno brasiliano del Real Madrid ha schiantato il Liverpool martedì sera con una doppietta che proietta i Blancos vicini alla semifinale di Champions League. Negli ultimi tempi non aveva convinto e, soprattutto, faticava a segnare con continuità. Il ritorno di Zidane sulla panchina madridista gli ha fatto bene. Titolare fisso nel tridente con Benzema e Asensio e una fiducia finora ripagata. Un’investimento che si può dire ripagato, infatti il Real lo acquistò dal Flamengo per 45 milioni quando aveva ancora 18 anni. Il suo talento però si è visto subito mostrando giocate su giocate prima al Castilla, poi in prima squadra. La squadra va fino al suo infortunio durante il match di ritorno in Champions League contro l’Ajax di due anni fa, partita che il Real perse malamente, forse anche per l’assenza di Vinicius. La sua convalescenza finisce l’anno seguente e il ritorno di Zidane è di grande aiuto per il suo inserimento fra i protagonisti.

Vinicius Junior nasce a São Gonçalo il 12 luglio del 2000 e cresce, come molti brasiliani, giocando a pallone in strada. Nei campionati giovanili si rende protagonista già col Flamengo grazie ai suoi dribbling ubriacanti e le sua capacità realizzativa fino all’arrivo in Nazionale giovanile. Con l’Under 15 e 17 si laurea Campione di Sud America vincendo anche la classifica marcatori con 8 gol in 7 partite. In totale, con la maglia del Flamengo, realizza 7 gol in 37 match. Insomma, abbinando concretezza e fantasia viene notato in Europa. Esordisce con la Nazionale maggiore il 10 settembre 2019, nella partita amichevole contro il Perù. Quest’anno, con la maglia del Real Madrid, è fermo a 3 gol, proprio come in Champions League. Nei momenti decisivi Vinicius sta dimostrando di esserci e, pensando che ha ancora 20 anni, può ancora migliorare sotto questo aspetto. Il Real può dormire notti serene con uno come Vinicius in rosa.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid