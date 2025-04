Vinicius suona la carica: “Rimonta? Non ci sono scuse, al Bernabeu lo abbiamo già fatto”

Il Real Madrid vede da vicino l’eliminazione ai quarti di finale di Champions League dopo la pesante sconfitta contro l’Arsenal a Londra (3-0 per i Gunners).

Suona la carica, però, la stella Vinicius, che su Instagram ha pubblicato una storia con un messaggio per i tifosi e i compagni: “Non ci sono scuse. Ora dobbiamo migliorare e vincere al Bernabeu. Sono sempre successe cose in questo stadio e le possiamo fare un’altra volta”.

Foto: sito Real Madrid