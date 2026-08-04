Vinicius su Mourinho: “Vuole che io sia felice, gioioso e libero di giocare il mio calcio”

04/08/2026 | 19:18:49

Vinicius Jr., molto chiacchierato sul suo futuro causa contratto in scadenza con il Real Madrid, è tornato ad allenarsi con la squadra dopo le vacanze e ha trovato per la prima volta José Mourinho. Ecco le parole del brasiliano: “Bisogna prepararsi fisicamente per la stagione per avere meno infortuni e poter contare su tutti durante la stagione. Ieri c’è stata una doppia sessione, oggi una con una po’ di palestra. Solo un lavoro breve per caricare di più le gambe ed è stato un buon allenamento. Siamo tutti usciti molto stanchi, ma ora è tempo di riposare. La pre-stagione è così e dobbiamo essere preparati. Mourinho vuole che io sia come sono sempre stato: felice, gioioso e libero di giocare il mio calcio”.

Foto: Instagram Real Madrid