Vinicius spiega la sua assenza dal Pallone d’Oro: “Me lo ha chiesto il club”

Il talento brasiliano del Real Madrid Vinicius Junior prima della sfida in Champions League contro L’Atletico Madrid si è presentato in conferenza stampa. Durante la conferenza gli sono state fatte delle domande sul Pallone D’oro e lui ha risposto tornando a parlare sul perché non si era presentato alla premiazione scorsa del 28 ottobre.

“Non mi sono sentito tradito perché le persone votano per ciò in cui credono … Io ho i miei pensieri, i miei compagni di squadra anche, molte persone mi danno molto sostegno per continuare a giocare e non ho mai sognato di vincere il Pallone d’Oro ma ovviamente quando sei vicino a vincerlo, vuoi vincerlo, ma avrò molte opportunità di vincere altri titoli , sono qui per vincerne molti di più”.

“Lo decise il club, faccio quello che mi dice il club. Mi hanno chiesto di restare a Madrid e sono stato tranquillo”

Foto: Vinicius Junior instagram