Vinicius: “Sono all’apice della mia carriera. Voglio scrivere la storia del paese”

Vinicus ha parlato nella conferenza che precede il difficile esordio verdeoro in Coppa del Mondo contro il Marocco. “Possiamo fare la storia, ci siamo preparati a lungo per arrivare qui, spero che il popolo brasiliano ci appoggi, noi abbiamo il grande desiderio di provare a renderlo felice. L’aspettativa è enorme e io capisco che la gente voglia vederci tornare a casa con la coppa. Nelle qualificazioni siamo partiti male ed è ovvio che la cosa abbia minato la fiducia dei tifosi, so che per tanti non siamo favoriti per la vittoria, però ora partiamo tutti da zero”. Vini ha rassicurato sul recupero di Neymar, idolo di ogni brasiliano e dello stesso attaccante del Madrid: “Spero che possa rientrare al più presto e dare il suo contributo come tutti gli altri.Il calcio ha bisogno di lui, e noi lo stesso, spero che si rimetta rapidamente, mi sembra che tutto proceda per il meglio”. Numeri dell’esterno Blancos che in Nazionale non sono ancora esplosi come con il club, di cui ha detto che non parlerà fino a fine Mondiale: “In Nazionale si gioca poco, sbagliare due incontri ha un peso maggiore. Il mister è convinto che farò un grande torneo e questo mi dà grande fiducia. Sento che sono all’apice della mia carriera sia a livello fisico che tecnico”. Infine un commento sui primi avversari che affronterà nel girone C: “il Marocco è migliorato molto negli ultimi anni, basta pensare all’ultimo Mondiale chiuso tra le prime quattro e poi all’ultima Coppa d’Africa vinta. Ha grandi giocatori: io a Madrid vedo Brahim Diaz tutti i giorni, e Hakimi ha vinto le ultime due Champions, non c’è molto da aggiungere. A livello generale c’è stata una crescita media dei valori in tutto il mondo, ora sono tutti competitivi. Per questa nostra prima sfida al Mondiale mi aspetto un grande partita, e il Brasile è senza dubbio preparato per provare a prendersi i 3 punti. I primi, perché vogliamo restare qui in America il più a lungo possibile”.

Foto: X Copa America