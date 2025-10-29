Vinicius si scusa sui social dopo il Clásico: “A volte la passione prende il sopravvento”

29/10/2025 | 13:45:23

Dopo la lite avvenuta nel Clásico tra Vinícius e Xabi, l’attaccante brasiliano ha voluto scusarsi pubblicamente con un post sui propri social.

Queste le sue parole:

Oggi voglio scusarmi con tutti i tifosi del Madrid per la mia reazione quando sono stato sostituito nel Clásico.

Come ho già fatto personalmente durante l’allenamento di oggi, desidero scusarmi nuovamente con i miei compagni di squadra, con la società e con il presidente.

A volte la passione prende il sopravvento; voglio sempre vincere e aiutare la mia squadra. La mia natura competitiva nasce dall’amore che provo per questo club e per tutto ciò che rappresenta. Prometto di continuare a lottare ogni secondo per il bene del Real Madrid, come ho fatto fin dal primo giorno.

Foto: Instagram Vinicius