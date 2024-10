Vinicius rompe il silenzio: “Lo farò altre dieci volte se necessario, non sono pronti”

Vinicius Junior, secondo classifica al Pallone d’Oro di quest’anno, ha rotto il silenzio al termine della premiazione dopo la bufera scoppiata quest’oggi con il Real Madrid che ha deciso di non partecipare alla serata parigina in aperta polemica con la vittoria di Rodri: “Lo farò altre 10 volte se necessario, non sono pronti”, ha scritto il brasiliano sui propri canali social.

Foto: Instagram Real Madrid