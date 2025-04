Vinicius raggiunge Ronaldo a 104 gol con il Real Madrid: “E’ un onore”

Serata amara per il Real Madrid, quella di ieri sera, sconfitto 2-1 in casa dal Valencia in Liga. Un ko inaspettato che ha visto comunque la stella Vinicius eguagliare un record importante. Il brasiliano ha segnato il gol numero 104 con i blancos, eguagliando così il numero di gol realizzati con la maglia del club dal leggendario attaccante brasiliano Ronaldo. “È un giorno speciale. È un enorme onore per me segnare tanti gol quanto il mio idolo e diventare il brasiliano con più gol nella storia di questo club. Sono arrivato qui da adolescente e lui mi ha insegnato come trovare la rete,” ha scritto Vinicius.

Foto: sito Real Madrid