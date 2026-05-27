Vinicius: “Non ho fretta di rinnovare il mio contratto. Voglio restare qui a vita”

27/05/2026 | 10:19:33

L’attaccante del Real Madrid, Vinicius Jr., ha concesso un’intervista a CazeTVOficial. Queste le sue parole:

“Non ho fretta di rinnovare il mio contratto. Ce l’ho fino al 2027. Quindi, fino al 2027, abbiamo molto di cui discutere con il Real Madrid, e il Real Madrid ha molto di cui discutere con me. Il rapporto con Florentino? Il Real Madrid è tranquillo, io sono tranquillo. Il presidente si fida di me e io mi fido di lui. E questo è tutto, dobbiamo solo aspettare e vivere ogni giorno, ogni momento , e goderci il miglior club del mondo. Non mi sono mai immaginato lontano dal Real Madrid. Mi godo davvero ogni momento che trascorro qui perché è il club dei miei sogni. Ho sempre sognato di giocare qui e di poterlo fare per così tanto tempo. Ora sono uno dei capitani della squadra. Nonostante la mia giovane età, è un traguardo importante che capita solo poche volte nella storia. Quindi mi godo ogni momento. Voglio restare qui per il resto della mia vita, ma non ho fretta di rinnovare il contratto. La stagione senza trofei? A inizio stagione avevamo un vantaggio di sette punti, ma la stagione è lunga e il Barcellona sa come giocare bene la competizione. Alla fine abbiamo commesso degli errori in partite che non potevamo permetterci di perdere. Perdere in casa… Quando perdi quei punti, il distacco aumenta, l’altra squadra acquista fiducia e tu la perdi. Sono anni diversi e speriamo che la prossima stagione sia migliore delle due precedenti. Queste sono le mie prime due stagioni senza titoli. Ogni volta che ho giocato per il Real Madrid, ho vinto un titolo. Dobbiamo tornare e vincere il campionato. Il Real Madrid torna sempre al vertice”.

Foto: Instagram Vinicius