Vinicius, l’Arabia è più di una semplice tentazione

L’Arabia Saudita è più di una semplice tentazione in casa Real Madrid. Ormai da tempo Vinicius sarebbe finito nel mirino dei club arabi che avrebbero preparato una maxi offerta per il brasiliano. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, l’addio del classe 2000 potrebbe divenire realtà già a partite dall’estate che verrà. Le trattative sarebbero iniziate fin dal 2023, con il calciatore che si sarebbe seduto per ascoltare ogni dettaglio di quello che potrebbe essere il suo possibile futuro. Si tratterebbe di cifre esorbitanti, che si aggirerebbero intorno a 1 milione di euro in cinque stagioni, ovvero 200 mila euro a stagione. L’agente del giocatore, inoltre, circa tre settimane fa si sarebbe recato in Arabia per riaprire i discorsi relativi alla trattativa. Nonostante ciò, il 24enne non avrebbe ancora preso una decisione definitiva, ma tra qualche mese potrebbe arrivare la risposta finale, positiva o negativa che sia.

FOTO: Instagram Real Madrid