Vinicius Jr prende tempo sul rinnovo: il Real Madrid resta in attesa

02/07/2025 | 14:00:03

La trattativa tra Vinicius Jr e il Real Madrid per il rinnovo del contratto continua a essere in stand-by. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, il brasiliano avrebbe momentaneamente interrotto i colloqui con la dirigenza madridista, preferendo non affrettare i tempi. Nonostante non siano previsti scossoni a breve — il contratto in essere scade nel 2027 — il numero 7 blanco vuole mantenere pieno controllo sul proprio futuro. Il suo obiettivo, infatti, è restare in una posizione di forza, evitando vincoli a lungo termine che potrebbero limitarlo nella scelta della prossima tappa della sua carriera. Al momento, Vinicius sembra intenzionato a rimanere a Madrid anche per la prossima stagione, senza però chiudere completamente la porta a eventuali offerte, compresi i ricchi corteggiamenti provenienti dall’Arabia Saudita.

Foto: Instagram Vinicius