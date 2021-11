Vinicius Jr beffa il Siviglia nel finale: vince il Real in rimonta (2-1)

Al Bernabeu il Real ha battuto 2-1 il Siviglia dopo una gara molto aperta. A passare in vantaggio è la squadra ospite con Rafa Mir dopo 12 minuti dal fischio d’inizio. Al 32′ Benzema ristabilisce la parità per i Blancos. Nel finale di gara Vinicius Jr ha completato la rimonta della squadra di Ancelotti segnando il gol del 2-1. Il Real resta in testa alla classifica della Liga con 33 punti a +4 sull’Atletico Madrid.

FOTO: Instagram Real