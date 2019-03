Vinicius Jr: “Il Barça mi offriva di più, ma ho scelto il progetto non i soldi. Ora il Pallone d’Oro…”

Dopo una partenza difficile, Vinicius Jr, sembra essersi finalmente ambientato nel Real Madrid. Il giovane talento brasiliano ha parlato in un’intervista a Cadena SER, raccontando i motivi che lo hanno spinto a scegliere le merengues: “Le prime chiamate da un club europeo sono arrivate dal Barcellona e poi dal Real Madrid. Mi hanno illustrato il progetto e ho pensato che qui tutti i giovani prima o poi giocano. Ho scelto i migliori, non avrei indossato la maglia del Barça. Loro volevano pagare di più, ma non abbiamo scelto in base ai soldi ma al progetto. Marcelo e Casemiro mi hanno parlato e mi hanno aiutato a scegliere il Real.” Nemmeno Lionel Messi è stata un tentazione così forte da poterlo spingere con la maglia blaugrana: “Ho sempre pensato a cosa sarebbe stato meglio per me e per la mia famiglia. Volevamo venire a Madrid e giocare nel Real Madrid”. Talento cristallino con un futuro tutto da scrivere, Vinicius Jr ha però le idee chiare nonostante la giovane età: “Il Pallone d’Oro? Sto lavorando per ottenerlo. Vorrei vincerlo intorno ai 25/26 anni e so che è molto difficile. Sto giocando con i migliori al mondo e con l’aiuto di altri giocatori credo di potercela fare”. Infine sul ritorno di Zidane e sull’addio di Solari: “Penso che farà le cose per bene. Solari? E’ l’allenatore che ha creduto in me, mi ha dato l’opportunità di giocare. Mi disse di aver fatto la cosa giusta quando andai con il Castilla. Poi, un mese dopo, è arrivato in prima squadra e mi ha dato l’opportunità che mi ha sempre detto”.

Foto: sport360.com