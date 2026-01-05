Vinicius, il Real Madrid apre all’addio: il Chelsea prepara 135 milioni

05/01/2026 | 18:32:47

Secondo quanto riferito da The Guardian, il Real Madrid è disposto ad ascoltare offerte per Vinicius. Soprattutto per evitare che entri nel suo ultimo anno di contratto in scadenza. Dall’Inghilterra sono certi della candidatura del Chelsea per il brasiliano: ancora orfano di un allenatore dopo la “fuga” di Maresca, il club londinese sarebbe disposto a mettere sul tavolo 135 milioni di sterline.

foto x vinicius