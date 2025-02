Vinicius: “Il mio rapporto con Mbappé è molto buono. Ora Kylian sta andando alla grande”

Vinicius jr, una delle stelle del Real Madrid, ha parlato ai canali ufficiali del club soffermandosi anche sul rapporto che ha con Kylian Mbappé.

Queste le sue parole: “Il mio rapporto con Kylian è molto buono, dentro e fuori dal campo. È fondamentale che sia così per far sì che accadano grandi cose. Giocare con calciatori di alto livello rende sempre le cose più facili. Lui ha impiegato un po’ di tempo per adattarsi, ma ora sta andando alla grande”.

Foto: sito Real Madrid