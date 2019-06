Vinicius: “Il migliore al mondo? Né Messi né Ronaldo. Ecco chi scelgo”

Messi o Ronaldo, chi è il più forte al mondo? Una domanda che divide tutti gli appassionati di calcio, o quasi. Vinicius Junior, attaccante classe 2000 del Real Madrid, non ha alcun dubbio a riguardo. Il gioiello verdeoro, intervistato da Fox Sport Brazil, ha risposto così: “Chi scelgo tra Messi e Cristiano Ronaldo come migliore al mondo? È una scelta difficile, non ho giocato con nessuno dei due, non saprei. Io, però, fra tutti sceglierei Benzema, in campo mi dà sempre una mano. Già prima ero un suo grande ammiratore, adesso ne sono diventato un fan ancora più grande”.

Foto: Twitter personale Vinicius