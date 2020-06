Vinicius: “Il miglior numero 9 al mondo è Benzema”

Vinicius Junior, attualmente in forza al Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Four Four Two, in riferimento al compagno di squadra Karim Benzema.

“Benzema mi ha aiutato fin dal mio primo giorno, dandomi consigli preziosi e dicendomi di restare sempre concentrato. Karim pensa dieci secondi prima degli altri”.

E sui social, dopo la grande prestazione contro il Valencia ha scritto: “Il miglior nove del mondo, senza dubbio!”

Foto: Twitter personale