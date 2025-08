Vinicius: “Ho raggiunto quasi tutti gli obiettivi. Ma i miei sogni non sono ancora del tutto realizzati”

31/07/2025 | 22:50:47

Vinicius jr, attaccante del Real Madrid, ha parlato a GQ, soffermandosi sul suo momento e sui sogni che ha nel futuro.

Queste le sue parole: “Giocare a questo livello, per il club più grande del mondo e per la mia nazionale, sembra ancora un sogno. So che il mio percorso ispira altre persone, soprattutto i bambini che provengono da dove vengo io. Sapere che la mia storia può motivare qualcuno a inseguire i propri sogni significa tutto per me. Rappresentare la mia squadra, il mio paese e la mia famiglia sui palcoscenici più importanti è qualcosa che non darò mai per scontato”.

Sui momenti maggiormente decisivi nella sua vita: “Penso che ci siano stati molti momenti decisivi nella mia carriera. Il mio debutto professionale con il Flamengo, il trasferimento al Real Madrid e poi alcuni ricordi indimenticabili nelle competizioni più importanti, come segnare in due finali di Champions League. Ognuno di questi momenti ha contribuito a formare chi sono come giocatore e come persona”.

Le ambizioni per nuovi traguardi: “Ho già raggiunto molto, ma i miei sogni sono tutt’altro che finiti. Voglio vincere altri trofei con il mio club, conquistare le competizioni più importanti con la nazionale e continuare a ispirare la prossima generazione a credere in sé stessa. Il mio sogno più grande è lasciare un’eredità che vada oltre il calcio, soprattutto con tutto il lavoro che sto facendo attraverso la mia fondazione per migliorare il sistema educativo in Brasile”.

E ha concluso: “Mi prendo sul serio la responsabilità di essere un modello da seguire. Essere un esempio significa dare il buon esempio. Cerco di restare concentrato, essere umile e ricordare da dove vengo. Alla fine, voglio dimostrare alla gente che, con impegno e rispetto, tutto è possibile”.

Foto: Instagram Real Madrid