Vinicius: “Ho la fiducia di Ancelotti, ecco quali consigli mi ha dato. Da quando è iniziata la stagione mi sento molto bene”

Super avvio di stagione per Vinicius Junior. L’attaccante brasiliano del Real Madrid ha messo a segno già quattro gol nelle prime gare di campionato. Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo AS, l’ex Flamengo si è soffermato proprio su questo dato: “È il risultato di un duro lavoro, molte ore di allenamento a Valdebebas per raggiungere il traguardo. Da quando sono arrivato a Madrid ho sempre detto che il mio momento stava arrivando e che avrei segnato tanti gol di fila. Da quando è iniziata la stagione mi sento molto bene. Ho la fiducia dell’allenatore e di tutto lo staff tecnico. Con questa fiducia mi dico che posso sbagliare, ma che devo riprovarci”.

Ancora su Ancelotti: “Mi ha detto che era meglio fare un tiro in più prima di segnare. Ho queste parole in mente. L’allenatore lavora molto con me, mi aiuta a progredire”.

Foto: Twitter Real Madrid