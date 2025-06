Vinicius dopo la qualificazione: “Ora Ancelotti avrà tempo per preparare il Mondiale”

11/06/2025 | 16:00:22

Se il Brasile andrà al Mondiale 2026 è anche per merito di Vinicius Jr, che ha segnato il gol che ha dato la vittoria alla nazionale verdeoro per 1-0 contro il Paraguay e staccato fisicamente il pass per la Coppa del Mondo. Intervenuto nel post-partita, Vinicius ha dichiarato: “Sono molto felice per il risultato. Era necessario vincere in casa, anche per la nostra tifoseria, e qualificarci per la Coppa del Mondo, che era il nostro obiettivo. Ora il mister avrà più tempo per lavorare, per vedere cosa si può migliorare. Non è stata una delle nostre migliori partite, ma nelle qualificazioni l’importante è vincere e prepararsi bene per il Mondiale”.

Foto: Instagram Vinicius