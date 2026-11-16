Vinicius: “Dopo il Mondiale mi sono allenato di meno. I tanti club che mi volevano in estate mi hanno colpito mentalmente”

16/11/2026 | 13:40:48

Vinicius Jr., uno dei calciatori più criticati del momento, ha iniziato in modo difficoltoso la sua stagione con il Real Madrid, registrando appena 1 gol e 3 assist. Pesa sul brasiliano anche l’espulsione rimediata contro il Villarreal, che lo ha costretto a saltare quattro giornate. Tornato in Nazionale dal suo mentore Ancelotti, ha ritrovato parzialmente il sorriso, trovando una doppietta nella sconfitta contro il Giappone. Oggi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro Singapore, ha parlato così del suo momento: “Non mi sono preparato così bene come avrei dovuto dopo la Coppa del Mondo perché la delusione è stata molto difficile per tutti noi. Perdere nel modo in cui è successo è stato qualcosa che non ci aspettavamo. Ho usato le mie vacanze per divertirmi, riposare, staccare la spina e passare più tempo con la mia famiglia. Alla fine, mi sono allenato meno di quanto avessi fatto negli anni precedenti. Sono umano, commetto errori molte volte, ma cerco sempre di migliorare, di capire meglio il calcio e di imparare di più ogni giorno. Ma ho anche 26 anni, e ho bisogno di godermi un po’ la vita. Forse questo ha influenzato il mio inizio di stagione. Inoltre, la situazione con il rinnovo del mio contratto e il fatto che tanti club mi abbiano avvicinato la scorsa estate mi hanno davvero colpito mentalmente, soprattutto con tutto quello che è successo. Ma la stagione è molto lunga. L’anno scorso, a dicembre avevo segnato solo cinque gol, e alla fine ho chiuso con più di 20 gol, proprio come nelle stagioni precedenti. Credo di stare preparando me stesso e migliorando perché, quando arrivano i momenti più decisivi della stagione, io ci sono sempre”.

Foto: X Real Madrid