Vinicius denunciato per disturbo della quiete pubblica in Brasile

15/10/2025 | 19:50:51

Marca rivela che Vinicius del Real Madrid è stato citato in giudizio da un vicino di casa in Brasile per disturbo della quiete pubblica. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali riguardanti l’episodio, con l’asso del Real Madrid che avrebbe tenuto una festa da circa 500 invitati. Le autorità giudiziarie di Rio hanno fissato un’udienza preliminare per il 6 novembre. La legge brasiliana prevede per questo genere di ingrazioni una pena da 15 giorni a 3 mesi di carcere, oppure una multa.

Foto: twitter Copa America

