Vinicius: “Con Benzema rapporto eccellente. Pensiamo a far bene”

Lo scorso 28 ottobre si era aperto il caso Benzema-Vinicius in casa Real Madrid, con le parole dell’attaccante francese nel tunnel degli spogliatoi che, criticava la prestazione di Vinicius contro il Borussia Monchengladbach e intimava i compagni a non passargli la palla perchè avrebbe fatto danni.

Lo stesso Vinicius, in un’intervista ad ABC, ha voluto chiudere la polemica: “Ferri corti con Benzema? Solo voci, rumors. Cose che non fanno per me e che i social amplificano. Tra professionisti sappiamo molto bene cosa c’è, ci sta uno sfogo, non c’è nulla di male, magari voleva spronarmi a dare il meglio. Da allora non abbiamo avuto problemi. Ci sono codici che non conoscete. Io e Karim non siamo solo compagni di squadra. Siamo professionisti e il nostro rapporto è eccellente”.

Foto: Instagram personale