Vinícius: “Buona partita, ma serve tempo per assimilare il gioco di Alonso”

27/06/2025 | 08:58:50

Vinícius Jr si è detto soddisfatto della prestazione personale e di squadra dopo il 3‑0 con cui il Real Madrid ha superato il Salisburgo, conquistando il primo posto nel girone del Mondiale per Club. L’attaccante brasiliano ha spiegato: «Ovviamente non è possibile assimilare subito tutte le idee del mister, serve tempo. Ma oggi abbiamo fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo», sottolineando l’importanza di una squadra che prova a costruire un’identità tattica nuova sotto la guida di Xabi Alonso. Il giovane esterno ha poi aggiunto: «Siamo riusciti a controllare il ritmo della partita, a gestire bene la palla e a mantenere la concentrazione. Ora pensiamo già agli ottavi, consapevoli che ogni sfida sarà dura». Vinícius ha confermato la sensazione di una squadra in crescita, che deve ancora migliorare ma che ha già mostrato segnali importanti di maturità e organizzazione. Sul recupero di Mbappé, il brasiliano ha evitato facili entusiasmi ma si è detto ottimista: «Siamo tutti felici di rivederlo in campo, ma sappiamo che deve tornare gradualmente e con cautela. È un giocatore fondamentale e non vediamo l’ora di averlo di nuovo con noi».

Foto: Instagram Vinicius