Vinicius bersaglio dei tifosi dell’Osasuna, lui risponde sui social: “Gli insulti continuano, la danza anche”

Brutta pagina sportiva ieri all’Estadio Reyno de Navarra dove è andato in scena il match di Liga tra Osasuna e Real Madrid. Vinicius è stato infatti bersaglio di gravi insulti dagli spalti, tra cui uno piuttosto pesante arrivato durante il minuto di silenzio organizzato per commemorare le vittime del sisma in Turchia e in Siria. Il brasiliano è apparso piuttosto nervoso durante la partita, prendendosela anche con il direttore di gara e rimediando un cartellino giallo nel primo tempo, prima di confezionare l’assist per lo 0-1 di Valverde nella ripresa, risultando ancora una volta decisivo.

Courtois ha preso le sue difese ai microfoni di DAZN Spagna: “L’hanno chiamato ‘figlio di p…’ nel minuto di silenzio e hanno cantato ‘Vinicius muori’. Vedere genitori con i figli che fanno certi gesti. Bisogna smetterla di guardare Vini e iniziare a guardare come si comporta la gente. L’atmosfera di questi campi è bella da giocare, ma senza queste sciocchezze”. Non è mancata la risposta dello stesso brasiliano sui social nel post partita: “Gli insulti continuano…ma la danza anche… Ci vediamo a Liverpool. Forza Madrid!”.

Los insultos siguen… pero el baile también… Nos vemos en Liverpool! ¡HALAMADRID! 🤍 pic.twitter.com/wWNRrx7Ing — Vini Jr. (@vinijr) February 18, 2023

Foto: Instagram Vinicius