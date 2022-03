Vinicius: “Benzema è il migliore al mondo. Col Brasile possiamo fare un grande Mondiale”

Domani sarà il grande giorno del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e PSG, più una finale anticipata che altro. Per l’occasione, Vinicius jr. è stato intervistato dalla rivista ufficiale dei madrileni e ha affermato che si tratterà della sua serata europea più importante, almeno finora: “Il supporto della nostra gente sarà una delle chiavi, come se fosse un’aggiunta alla tattica, un giocatore in più. Il PSG è una squadra fantastica e se vogliamo ribaltare dovremo tutti fare il doppio. Ho già vissuto molte serate di Champions League con il Real Madrid, ma se osserviamo da vicino la mia storia, questa sarà la più importante. Ci sono state serate molto belle per me, ma molte senza pubblico, al Di Stefano“.

Sulla possibilità di alzare la coppa con i blancos: “Vincere la Champions con il Real Madrid sarebbe qualcosa di meraviglioso. Il club ne ha 13 e proprio non capisco come siano riusciti a farcela, perché so benissimo quanto sia difficile questa competizione“.

Questa è stata sicuramente la stagione della sua esplosione: “Sembra ieri quando sono arrivato. Il tempo passa molto velocemente, a Madrid di più. Non c’è tempo per pensare a nient’altro che giocare. Non mi considero una stella. Le stelle sono Marcelo, Casemiro, Modric, Nacho, Kroos, Benzema. Ogni giocatore impara quello che può da loro“.

Su Ancelotti: “Mi dà tanti consigli, vuole che stia calmo e che scelga sempre l’opzione migliore. Non pensavo fosse possibile far coesistere questo aspetto con la mia velocità ma lo sto imparando grazie a lui. Ogni giorno c’è una nuova lezione“.

Su Benzema: “È il migliore del mondo. Ha un’incredibile padronanza, sa sempre cosa fare e fa le scelte giuste, indipendentemente da chi segni. Vado molto d’accordo con lui e penso che stiamo facendo delle belle cose insieme“.

Sul Mondiale: “La competizione in Nazionale è molto grande e non ho il posto garantito. Nel Brasile giocano molti dei migliori calciatori al mondo. Penso che le cose stiano andando molto bene e che possiamo disputare un grande Mondiale“.

Foto: Instagram Real Madrid