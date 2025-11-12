Vinicius: “Ancelotti è la figura chiave per poter riportare il Brasile in trionfo”

12/11/2025 | 20:33:04

Vinicius jr, attaccante del Brasile e del Real Madrid, ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale verdeoro.

Queste le sue parole: “Con Ancelotti stiamo facendo progressi, creando un modello di gioco”, racconta l’asso del Real Madrid. “Trovare questa identità in vista del Mondiale sarà importante, perché mancano poche partite. Tutti devono entrare nel clima della Coppa del Mondo e mettersi in testa che la nostra occasione è arrivata. Ancelotti mantiene le idee che aveva nelle altre squadre dove è stato. Quello che fa è trasmettere fiducia ai giocatori, cercando di valorizzare le caratteristiche di ognuno nel ruolo in cui può rendere al meglio”, il segreto svelato da Vinicius. E ha aggiunto: “Dice sempre che vuole vedere felice il popolo brasiliano, riportare il calcio che abbiamo sempre avuto e vincere la Coppa del Mondo, il nostro grande obiettivo. L’ambiente è molto sereno, tutti lo apprezzano e gli vogliono bene, e questo è importante. Dice che abbiamo già la passione e l’intensità per la maglia, e questo rende tutto più facile. Il fatto che ci trasmetta tranquillità e renda il lavoro più semplice è fondamentale. Dobbiamo vincere perché tutto questo venga ricompensato”.

Foto: twitter Copa America