Vinicius amaro: “Dobbiamo ripensare tutto. Non voglio perdere un altro Mondiale”

Il Brasile è in piena crisi. La pesante sconfitta per 4-1 contro l‘Argentina al Monumental ha messo a nudo tutte le fragilità della Seleção, priva di una guida tecnica e di leader in campo. Mentre l’Albiceleste continua a vincere anche senza Messi, la squadra di Dorival Junior appare smarrita. Dopo il ko, Vinicius Junior ha lanciato un messaggio chiaro: serve una svolta prima del Mondiale 2026. “Dobbiamo ripensare tutto. Abbiamo giocato male e l’Argentina ha fatto una prestazione eccellente. Non voglio perdere un altro Mondiale”.

Foto: twitter Copa America