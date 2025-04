VINCIGUERRA, SULLE ORME DI BARELLA

Il Cagliari Primavera in settimana ha raggiunto un prestigioso obiettivo, ovvero la vittoria della Coppa Italia Primavera. Un 3-0 perentorio al Milan, on i gol di Vinciguerra, Bolzan e Trepy: per i rossoblù è il primo trofeo assoluto. Un grande protagonista è stato il capitano del Cagliari Primavera, Alessandro Vinciguerra.

Un giocatore di grande qualità, attaccante, pronto a spiccare il volo.

Alessandro Vinciguerra è un giovane calciatore nato nel 2005, di ruolo attaccante. È cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, dove ha giocato nella Primavera, mettendosi in mostra per le sue qualità offensive.

Nel corso della stagione ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni, segnando alcuni gol importanti e contribuendo al gioco della squadra con buona tecnica e visione. Nonostante non sia ancora esploso a livello nazionale, è considerato un prospetto interessante all’interno del vivaio del Cagliari.

Napoletano, classe 2004. Ha un filo conduttore che lo lega a Nicolò Barella, centrocampista nerazzurro, presente l’altro giorno alla finale. Per una questione anche familiare. La sorella minore di Nicolò, Martina, è fidanzata con Alessandro Vinciguerra, capitano del Cagliari Primavera e autore dell’1-0.