Vince la Lazio e torna in Champions, Milinkovic-Savic e Immobile rimontano Simeone

Vince la Lazio nell’ultimo posticipo della 35esima giornata e grazie ai i tre punti aggancia definitivamente la Champions League e si qualifica aritmeticamente alla prossima edizione blindando il quarto posto. A passare in vantaggio è il Cagliari con Simeone che in area di rigore su assist di Ionita tenta subito il tiro e grazie a una deviazione beffa Strakosha. Nella ripresa però i biancocelesti non mollano e al 47′ arriva subito il pari grazie a Milinkovic-Savic che da fuori area trova un gol perfetto con la palla che si infila sotto il sette. Il vantaggio della Lazio arriva al 60′ con il solito Immobile grazie al solito Luis Alberto che accende l’attaccante azzurro bravo a ribadire in porta chiudendo il match sul 2-1. Al triplice fischio festeggiano i calciatori capitolini vista la qualificazione aritmetica alla prossima Champions “salutando” i tifosi sotto la curva.

Foto: profilo twitter Lazio